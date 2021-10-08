 

Журнал Time выпустил обложку с Цукербергом и предложением “удалить Facebook”

08.10.2021, 16:24, Новости дня
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В Time также вышла авторская колонка американского бизнесмена Роджера Макнами под заголовком “Facebook не исправит себя сам”. В ней автор, который был инвестором и советником компании Facebook “в первые дни ее существования” активно критикует компанию, затрагивая темы корпоративной культуры, бизнес-модели и алгоритмов Facebook.

Макнами предлагает для решения проблем создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.

“Я писал для Time в 2019 году, призывая Facebook и Кремниевую долину принять человеческие технологии вместо вызывающих привыкание опасных алгоритмов. Этого не произошло. Последние три недели изменили правила игры”, – считает Макнами.

TIME’s new cover: Facebook won’t fix itself https://t.co/qFgXOZgawa pic.twitter.com/fsc8QLIEkF

— TIME (@TIME) October 7, 2021

Глава компании появился на обложке после крупнейшего в истории Facebook сбоя, длившегося несколько часов, и выступления в Сенате США экс-сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвинила компанию в негативном влиянии на детей и игнорировании угроз пользователям ради прибыли. Сам Цукерберг назвал ее утверждения “нелогичными” и “бессмысленными”.

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.

Глобальный сбой в работе трех продуктов компании Facebook – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp – начался 4 октября примерно в 18.45 по киевскому времени. Соцсети были недоступны и в мобильной версии, и на десктопе. Примерно в 1.20 5 октября по Киеву соцсети начали возвращаться к нормальной работе.

Twitter все это время продолжал работать и потроллил Facebook, пользователи Twitter и Telegram сочиняли шутки и рисовали мемы о коллапсе соцсетей. 

Официальной причиной сбоя в Facebook назвали изменения конфигурации маршрутизаторов. Цукерберг за несколько часов сбоя потерял $7 млрд, подсчитал Bloomberg.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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