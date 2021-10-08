 

“Я так долго молчала”. Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети

08.10.2021, 16:24, Новости дня
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“Сергей Дмитриевич, ты знаешь, я долго молчала о своих чувствах, мы так давно вместе работаем. Мое сердце просто разрывается на части, когда я тебя вижу, у меня скачет давление. Я так долго молчала – я тебя люблю, – заявила Никитюк.

В ответ Притула признался, что ее чувства взаимны.

“Мое сердце большое, и в нем есть место и для тебя. Но мне очень жаль, что ты тянула с этим так долго, и за время, пока мы с тобой вместе, а я знал, что ты влюбилась в меня с первого взгляда, у меня появилось плюс двое детей. Но я хочу, чтобы ты знала, что еще ничего не потеряно – у меня есть старший брат”, – признался ведущий.

https://www.facebook.com/NovyChannel/posts/4378652908870000

Контекст:

Сергей Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

Притула – отец троих детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008). В 2015 году Притула женился во второй раз. Вместе с женой Катериной он воспитывает двух дочерей – Соломию (2017) и Стефанию, которая родилась в мае 2021 года.

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где вместе с Притулой ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”. Личную жизнь ведущая не комментирует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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