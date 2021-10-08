 

“Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру”. Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта

08.10.2021, 15:30, Новости дня
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“Получается очень вкусный домашний хлеб и готовится очень просто. Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру”, – описала вкус выпечки блогер.

Для приготовления понадобится:

200 мл воды; 
1 ст. л. сахара; 
10 г прессованных дрожжей;
400 г муки;
200 г тыквы; 
1 ч. л. соли;
2 ст. л. растительного масла
200 г тыквы;
1 ч. л соли;
2 ст. л. растительного масла;
специи по вкусу.

В начале тыкву надо натереть на мелкой терке, добавить соль и оставить, чтобы она пустила сок. 

“В миску наливаем едва теплую воду, добавляем сахар и дрожжи, перемешиваем, затем насыпаем 4 ст. л просеянной муки и замешиваем жидкое тесто, как на блинчики. Опару оставляем в теплом месте на 30 минут”, – рассказала эксперт.

В готовую опару добавляем тыкву, отжав рукой сок, перемешиваем и добавляем оставшуюся муку. 

“Важно, чтобы тесто было густым, потому что тыква пускает сок. Долго месить не нужно. Затем смазывает поверхность теста одной столовой ложкой растительного масла и оставляем в теплом месте на полтора часа”, – отметила кулинарный эксперт.

Из поднявшегося теста формируем круглый хлеб, смазав рабочую поверхность растительным маслом. Перед выпеканием сырой хлеб слегка нужно посыпать мукой и сделать надрезы ножом, а затем оставить его на 30 мин. подниматься в теплом месте.

Выпекать хлеб необходимо в форме, застеленной пергаментом, в течение 40 минут при температуре 200 °C. 

“Как видите, сделать домашний ароматный хлеб очень просто. Его аромат и вкус не сравнится с магазинным”, – резюмировала Цвит..

ВИДЕОВидео: Лілія Цвіт / YouTub

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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