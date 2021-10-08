Волынец сообщил о смерти шахтера во Львовской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По информации нардепа, шахтер родился в 1959 году.
“Детали трагедии предстоит выяснить комиссии. Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего”, – написал Волынец.
https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/925522258057018
Контекст:
Шахта “Червоноградская” находится в городе Червоноград Львовской области, она входит в сруктуру госпредприятия “Львовуголь”. На сайте предприятия пока не сообщили о смерти шахтера.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет