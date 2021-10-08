Волынец сообщил о смерти шахтера во Львовской области

По информации нардепа, шахтер родился в 1959 году.

“Детали трагедии предстоит выяснить комиссии. Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего”, – написал Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/925522258057018

Контекст:

Шахта “Червоноградская” находится в городе Червоноград Львовской области, она входит в сруктуру госпредприятия “Львовуголь”. На сайте предприятия пока не сообщили о смерти шахтера.

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