 

Волынец сообщил о смерти шахтера во Львовской области

08.10.2021, 11:58, Новости дня
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По информации нардепа, шахтер родился в 1959  году.

“Детали трагедии предстоит выяснить комиссии. Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего”, – написал Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/925522258057018

Контекст:

Шахта “Червоноградская” находится в городе Червоноград Львовской области, она входит в сруктуру госпредприятия “Львовуголь”. На сайте предприятия пока не сообщили о смерти шахтера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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