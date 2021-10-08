Стало известно, как ОАЭ будет запускать космический аппарат на астероид

Как сообщили в аэрокосмическом агентстве ОАЭ, на 2028 год запланирован запуск специального зонда, который отправится на один из астероидов, находящихся на орбите между Марсом и Юпитером.

Дорога будет длинной, поясняют специалисты. Она займет примерно пять лет. Сначала аппарат отправят в противоположную сторону – к Венере. Обогнув вторую планету Солнечной системы, он начнет возвращаться в Земле, набирая скорость под действием ее гравитации. Такой зигзаг необходим, чтобы сократить общее время полета.

Далее планируется высадка на астероид, где хонд так и останется, передавая на Землю важные сведения. Ученые надеются собрать побольше информации о происхождении Вселенной и Солнечной системы.