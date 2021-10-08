 

Малийский писатель поддержал пророссийские настроения в своей стране

08.10.2021, 11:44, Новости дня
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По мнению известного африканского писателя Сирила Уэдраого, бывшая метрополия – Франция – пытается вернуть страны Черного континента в колониальную эпоху. Но африканцы отказались от сотрудничества с европейцами в пользу равноправного партнерства с Россией.

Так малийский публицист оценил решение властей заключить соглашение о сотрудничестве с российской «ЧВК Вагнера». При поддержке россиян африканская страна рассчитывает решить проблемы с безопасностью и преодолеть затянувшийся кризис.

«Только русские, с их боевой мощью и отличными навыками могут спасти наших фермеров и пастухов, наших стариков, женщин и детей от той опасности, которую принесли с собой боевики. С тех пор, как Париж отправил военнослужащих, построил базы и принялся «бороться» с террористической угрозой, опасность только возросла. Франция стала жертвой собственных неудач. Ее колонии, которые она постоянно топчет, отвернулись от нее», – констатировал Уэдраого.

Он уверен, что африканцы ошибаются, полагаясь на страну-колонизатора, которая не настроена на взаимовыгодное сотрудничество. Франция проявляет интерес к Мали не с целью помочь выбраться из кризиса, а для того, чтобы получить доступ к сырьевой базе. Европейские страны планируют решить свои экономические проблемы за чужой счет. Однако это им не удастся.



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