 

“От кандидата в спикеры – экс-спикеру”. Гончаренко подарил Разумкову монету

08.10.2021, 11:04, Новости дня
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“Подарок от кандидата в спикеры – экс-спикеру на день рождения. Памятная монета “Год змеи”, – написал нардеп и опубликовал фотографии.

Серебряная монета номиналом 5 грн была введена Нацбанком Украины в обращение 12 декабря 2012 года накануне года Змеи по восточному календарю. Она была выпущена тиражом 25 тыс. экземпляров, вес монеты – 15,5 г, сообщил сайт НБУ.

Инфографика: bank.gov.ua

Разумкову сегодня исполнилось 38 лет.

Контекст:

Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция “Слуга народа”.  Глава парламентской  фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Разумкова, “будет общение отдельно”.

По словам Разумкова, часть из голосовавших за это решение просили у него прощения.

Голосование за нового спикера Рады назначили на 8 октября. На должность претендуют нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также два представителя “Европейской солидарности” – Гончаренко и Яна Зинкевич.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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