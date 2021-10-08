Отопительный сезон в Украине будет проходить под влиянием мирового энергокризиса – министр энергетики

“Безусловно этот отопительный сезон будет проходить под значительным влиянием мирового энергетического кризиса. Цена на уголь и газ на мировых рынках уже превышает рекорды. Самые большие экономики мира чувствуют нехватку и резкий рост цены на энергоресурсы, в первую очередь, уголь, газ, электрическую энергию”, – подчеркнул он.

Галущенко напомнил, что цена на энергетический уголь в Европе впервые в истории достигла $300 за тонну, а цены на газ выросли до $2000 за тысячу м3, цена на электроэнергию в соседних странах выросла в четыре раза до 10-12 грн за кВт-ч в эквиваленте.

“Это вопрос и политического давления, это вопрос и “Северного потока – 2”, это вопрос “Турецкого потока”, всего того, что происходит, когда газ используется не как товар, а как оружие и об этом мы говорим на всех международных площадках. Безусловно такой кризис влияет и на Украину”, – сообщил министр.

По его словам, из-за роста цен на газ Украина потеряла производителей электроэнергии из газа.

“Теплоэлектроцентрали, которые работают на газу, значительно уменьшили производство электроэнергии, а это, соответственно, увеличивает сжигание угля. Производители, которые производят 25% электроэнергии из углеводородов в стране прекратили производство в силу цены на газ. Это потеря 3000 мВт установленной мощности”, – сказал Галущенко.

Министр сообщил, что дефицит электроэнергии будет покрываться прежде всего за счет атомных станций.

Контекст:

Котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме на торгах 28 сентября выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года.

Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

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