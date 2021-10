Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар

“Я за него получил несколько международных премий, плюс он издавался в где-то в 10 странах”, – сообщил писатель.

Роман “Ворошиловград” победил в конкурсе “Книга года” ВВС в 2010-м, в 2014 году был удостоен швейцарской литературной премии Jan Michalski Prize. “BBC News Україна” совместно с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития в 2014 году назвали “Ворошиловград” книгой десятилетия. Роман издан на русском, польском, немецком, французском и других языках.

Луганск назывался Ворошиловградом с 1970-го по 1990 год.

Контекст:

Жадан родился в 1974 году в Луганской области. В 1995 году он издал свой первый поэтический сборник. В настоящее время Жадан является автором около 30 изданных книг.

В 2017 году Жадан стал лауреатом премии имени Василия Стуса – писатель был награжден “за особый вклад в украинскую культуру и стойкую гражданскую позицию”.

В 2019 году американский журнал The New York Times включил сборник стихотворений Жадана “То, чем мы живем, ради чего умираем” в ежегодный список рекомендованных книг The New York Times Book Review.

