 

Более 6 млн украинцев полностью привились от коронавируса

08.10.2021, 9:20, Новости дня
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Первую дозу вакцины получили 61 250 человек, а 66 435 украинцев получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

7 октября прививки делали 936 мобильных бригад, также работали 3050 прививочных пунктов и 355 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 421 452 человека, из них получили одну дозу – 7 421 450 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 430 055 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1965788220250940

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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