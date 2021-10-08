В НАН Украины назвали регионы, где ожидается наибольшее количество инфицированных коронавирусом

“Обнаружена заболеваемость и количество летальных случаев уже вдвое превышают прошлогодние значения. Наблюдаемая летальность остается близкой к 3%, и возрастная структура больных не дает оснований ожидать существенное ее снижение”, – отмечается в прогнозе.

В то же время эпидемиологическая ситуация отличается в регионах Украины.

“Существенно возросла заболеваемость на востоке и на юге страны на фоне относительно спокойной ситуации на западе”, – подчеркнули ученые.

Согласно их прогнозу, регионами, где ожидается наибольшее количество инфицированных есть Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Одесская и Харьковская области.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа глава Минздрава Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 57,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

За минувшие сутки в стране подтвердили 15 125 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольше – в Харьковской области (1168).

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 12 регионов Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности.

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