На рынке могут создать искусственный дефицит старых iPhone

После выхода тринадцатой линейки смартфонов iPhone представители гаджетов предыдущих поколений начали стремительно дешеветь по всему миру. Разумеется, это не очень-то нравится производителю, который хотел бы получать максимум прибыли от каждой продажи. Однако американцы, похоже, уже знают, как решить проблему.

Как стало известно из компетентных источников, Apple заключила сделку с поставщиком чипов TSMC, чтобы тот производил и отгружал, в первую очередь, процессоры, которые подходят для новых версий.

Такое решение сегодня никого не удивляет, ведь на глобальном рынке дефицит полупроводников как таковых. Но результатом точно станет резкое сокращение выпуска прошлогодних моделей, которые очень быстро исчезнут и с полок магазинов.