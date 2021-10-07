Samsung научил смартфоны фиксировать каждое падение

Корейская компания Samsung внедряет новую функцию в своих смартфонах. Отныне они станут фиксировать каждое падение на землю. Как сообщают источники в компании, сначала нововведение будет использовано в модели мобильного гаджета с гибким экраном Galaxy Z Flip 3.

Разумеется, после одного сильного падения или целого ряда ударов «средней тяжести» внутренности аппарата могут быть серьезно повреждены. Если аппарат на гарантии, владелец требует, чтобы фирма бесплатно отремонтировала его. А доказать, как и где возникли повреждения, было невозможно.

Вдруг аппарат упал во время транспортировки или же еще в магазине? Но теперь об этом станет известно, благодаря новой функции контроля, отключить которую пользователь не сможет.