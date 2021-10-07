 

Украинский стал официальным языком в одном из городов Бразилии

07.10.2021, 21:46, Новости дня
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Документ внес на голосование депутат Маурисио Босак, его обоснование подготовил президент Центрально-украинского представительства Бразилии, вице-президент ВКУ Витторио Соротюк.

По мнению Босака, официальное использование украинского языка в Прудентополисе внесет крупный культурный, научный и туристический вклад в развитие муниципалитета.

“Это отличная новость для почти 500 тыс. этнических украинцев, проживающих в штате Парана, для украинской диаспоры в Бразилии и для Украины, которая твердо встала на путь внедрения своего родного языка как государственного. Мы решительны и готовы защищать украинский язык не только в Украине, но и за рубежом ради утверждения и укрепления мирового украинства”, – отреагировал на это решение в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/461010615694972

Nossa Gente отмечает, что в Прудентополисе, кроме португальского, самым распространенным языком является украинский. Так, несколько жителей города ездили учиться в Украину и теперь вносят свой вклад в развитие муниципалитета.

https://www.facebook.com/UkrainianWorldCongress/posts/4652901554772316

Контекст:

В Прудентополисе более 75% жителей имеют украинское происхождение, город считается столицей украинской общины в Бразилии, сообщается в Facebook уполномоченного по защите государственного языка. Так, в школах и вузах штата Парана, столицей которого является Прудентополис, уже давно преподают украинский язык.

Прудентополис – с марта 2019 года город-партнер Тернополя, отмечается на сайте Тернопольского горсовета.

Как сообщили в ВКУ, из Тернопольской области в Бразилию приехало большинство украинских мигрантов в конце XIX – первой половине XX века. Закон о языке “откроет новые возможности для обмена специалистами, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно”, добавили в организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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