В Соединенных Штатах намерены автоматизировать грибные фермы

Оказывается, на американских грибных фермах давно наблюдается острый дефицит рабочей силы, решить который не помогает даже значительное повышение зарплаты обычным сотрудникам. Однако грибы нужно собирать, упаковывать, грузить в кузова автомобилей и т.д.

Для того чтобы решить данную проблему, ученые из США пообещали создать системы полной автоматизации работы таких ферм.

Проблема в том, что грибы, в том числе мегапопулярные шампиньоны, весьма уязвимы к малейшим механическим повреждениям. Однако американские инженеры обещают, что сумеют создать такие автоматизированные линии, которые смогут выполнять работу не хуже живых сотрудников. При этом, разумеется, будет использован искусственный интеллект.