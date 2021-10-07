 

В Соединенных Штатах намерены автоматизировать грибные фермы

07.10.2021, 17:52, Новости дня
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Оказывается, на американских грибных фермах давно наблюдается острый дефицит рабочей силы, решить который не помогает даже значительное повышение зарплаты обычным сотрудникам. Однако грибы нужно собирать, упаковывать, грузить в кузова автомобилей и т.д.

Для того чтобы решить данную проблему, ученые из США пообещали создать системы полной автоматизации работы таких ферм.

Проблема в том, что грибы, в том числе мегапопулярные шампиньоны, весьма уязвимы к малейшим механическим повреждениям. Однако американские инженеры обещают, что сумеют создать такие автоматизированные линии, которые смогут выполнять работу не хуже живых сотрудников. При этом, разумеется, будет использован искусственный интеллект.



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