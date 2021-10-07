“Ненасытная”, “Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника”. Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам

“Грудь на час. Дорого”, – подписала она фото.

“Одна сиська не побрита”, – отреагировали подписчики.

“Ох, какая грудь”, – оценили фотоколлаж поклонники ведущей.

“Ненасытная”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Думал, какие колени у Леси грязные и толстые, а это два любовника хороших”, – написали под фото пользователи сети.

View this post on Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

—