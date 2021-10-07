Базилик оказался полезным профилактическим средством от болезни Альцгеймера

Оказалось, что популярное в кулинарии растение базилик весьма полезно как профилактическое средство от болезни Альцгеймера и деменции. Об этом сообщили американские ученые, проводивших ряд исследований на данную тему.

Польза баз лика в том, что он содержит фенхолом, говорят специалисты. Это такое натуральное химическое соединение, которое, попадая в организм человека, начинает защищать головной мозг от возникновения разного рода патологий.

Кроме того, употребление базилика может задержать старение организма, говорят ученые. Конечно же, не стоит вносить это растение в разряд каких-то эликсиров молодости или чудодейственных лекарств. Но польза от употребления его в пищу очевидна.