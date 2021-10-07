 

“Лично я пока к этому не готова”. Участница “Мисс мира” из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться

07.10.2021, 14:36, Новости дня
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“Хочу сообщить вам, что больше не буду представлять Нидерланды в Пуэрто-Рико на конкурсе “Мисс мира”. Отчасти это связано с обязательной вакцинацией, лично я пока к этому не готова”, – заявила она.

По словам Виллемштейн, вместо нее страну будет представлять участница, которая заняла на конкурсе “Мисс Нидерланды” второе место. 

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Публикация от Dilay Mariah Willemstein * (@dilayw)

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в мире конце 2020 года. В мире по состоянию на 7 октября сделано более 6,41 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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