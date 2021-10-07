“Начнут ссать под деревце на брудершафт”, “Как можно так прыгать по мужикам? Не брезгуете со всеми?”. Волочкова показала нового любовника

“Дорогие мои. Я понимаю, что все, что связано с моей персоной, становится сенсацией. В данной ситуации моей личной жизни ничего особенного не произошло. Мы встретились с замечательным мужчиной, 38-летним Владимиром. С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара”, – заявила она.

Волочкова добавила, что ее избранник не женат.

“Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. И, вообще, инициалы АВ – это Анастасия и Владимир. Нам очень хорошо вместе. Порадуйтесь за нас, пожалуйста, если сможете, вместо того, чтобы завидовать, злорадствовать, обсуждать и осуждать”, – призвала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Ну все. Сейчас начнется”, – отметила подписчица olga_0088.

“Ссать под деревце на брудершафт”, – добавила sharpaevae.

“Мля… Как можно так прыгать по мужикам… Вы не брезгуете со всеми?” – спросила it_marry__.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

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