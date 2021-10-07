 

“Начнут ссать под деревце на брудершафт”, “Как можно так прыгать по мужикам? Не брезгуете со всеми?”. Волочкова показала нового любовника

07.10.2021, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дорогие мои. Я понимаю, что все, что связано с моей персоной, становится сенсацией. В данной ситуации моей личной жизни ничего особенного не произошло. Мы встретились с замечательным мужчиной, 38-летним Владимиром. С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара”, – заявила она.

Волочкова добавила, что ее избранник не женат.

“Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. И, вообще, инициалы АВ – это Анастасия и Владимир. Нам очень хорошо вместе. Порадуйтесь за нас, пожалуйста, если сможете, вместо того, чтобы завидовать, злорадствовать, обсуждать и осуждать”, – призвала она.

View this post on Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Ну все. Сейчас начнется”, – отметила подписчица olga_0088.

“Ссать под деревце на брудершафт”, – добавила sharpaevae.

“Мля… Как можно так прыгать по мужикам… Вы не брезгуете со всеми?” – спросила it_marry__.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / В РФ предложили отменить имущественный налог для многодетных семьей

30.06 / Телеведущая Ашион обвинила Ткаченко в расизме. Министр ответил, что это “ее видение ситуации”

17.09 / Кабмин внес в Госдуму проект о 15-процентной ставке НДФЛ

10.04 / Ученые установили, когда начали разводить овец в Средней Азии

28.05 / Рабочего едва не убило куском памятника Ивану Крылову в Москве

16.08 / Кузин: Нет оснований говорить о перегрузке больниц пациентами с COVID-19. Реанимационные кровати у нас заняты на 13%, аппараты ИВЛ – на 3%

18.05 / Манижа вышла в финал Евровидения

27.09 / В Азербайджане заявили, что предложили сдаться армянскому гарнизону. В Нагорном Карабахе это отрицают

29.09 / Турция открестилась от уничтожения самолета ВВС Армении

05.10 / В РФ разработали уникальное противовирусное средство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика