Разумков: Принцип “закон один для всех” стал принципом “друзьям – все, врагам – закон”

“Я с этой трибуны давал всегда выступить всем, и сегодня хочу, чтобы это право дали мне… Я расскажу вам про Украину своей мечты. Украину, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения, врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры – реальные сроки, неприкосновенны только Карпатские леса, а не народные депутаты Украины, бабушка получает реальную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку, есть дороги и нет дураков. Это Украина реальной и осуществимой мечты, Украина ближайшего будущего…”, – процитировал Разумков предвыборную программу Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.

“Хорошие, искренние принципы, с которыми мы шли на выборы… Я помню, как светились глаза людей, которые присоединялись к нашей команде”, – заявил Разумков и подчеркнул, что теперь видит в сессионном зале “уже совсем другие глаза”, и глаза людей в стране тоже изменились.

По его мнению, теперь в Украине право на собственную позицию и свободу слова сменил принцип “кто не с нами, тот против нас”, принцип “закон один для всех” стал принципом “друзьям – все, врагам – закон”. “А принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом “ничего страшного, у каждого ФОПа они есть”, – сказал спикер.

“Я никогда не плыл по течению, в 2019 году этого не делал, и сегодня делать не буду”, – заявил Разумков. Он подчеркнул, что должность не стоит самоуважения, достоинства и доверия людей.

Он также попросил депутатов помнить про то, что вне зависимости от того, кто будет спикером, парламент должен оставаться субъектной институцией, “иначе это путь к узурпации власти и утрате парламентаризма”.

“Я вам всем напомню напоследок – мы когда шли к власти, говорили одно: что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя б это обещание”, – подытожил Разумков.

Он также поблагодарил коллег “за конструктивную и эффективную работу” за два года в парламенте.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

30 сентября лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

Претендентом на должность председателя Рады называют нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера. Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады планируют 8 октября.

—