 

Разумков: Принцип “закон один для всех” стал принципом “друзьям – все, врагам – закон”

07.10.2021, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я с этой трибуны давал всегда выступить всем, и сегодня хочу, чтобы это право дали мне… Я расскажу вам про Украину своей мечты. Украину, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения, врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры – реальные сроки, неприкосновенны только Карпатские леса, а не народные депутаты Украины, бабушка получает реальную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку, есть дороги и нет дураков. Это Украина реальной и осуществимой мечты, Украина ближайшего будущего…”, – процитировал Разумков предвыборную программу Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.

“Хорошие, искренние принципы, с которыми мы шли на выборы… Я помню, как светились глаза людей, которые присоединялись к нашей команде”, – заявил Разумков и подчеркнул, что теперь видит в сессионном зале “уже совсем другие глаза”, и глаза людей в стране тоже изменились.

По его мнению, теперь в Украине право на собственную позицию и свободу слова сменил принцип “кто не с нами, тот против нас”, принцип “закон один для всех” стал принципом “друзьям – все, врагам – закон”. “А принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом “ничего страшного, у каждого ФОПа они есть”, – сказал спикер.

“Я никогда не плыл по течению, в 2019 году этого не делал, и сегодня делать не буду”, – заявил Разумков. Он подчеркнул, что должность не стоит самоуважения, достоинства и доверия людей. 

Он также попросил депутатов помнить про то, что вне зависимости от того, кто будет спикером, парламент должен оставаться субъектной институцией, “иначе это путь к узурпации власти и утрате парламентаризма”. 

“Я вам всем напомню напоследок – мы когда шли к власти, говорили одно: что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя б это обещание”, – подытожил Разумков.

Он также поблагодарил коллег “за конструктивную и эффективную работу” за два года в парламенте.  

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

30 сентября лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

Претендентом на должность председателя Рады называют нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера. Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады планируют 8 октября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Коронавирус сорвал шествие легионеров СС в Риге

30.05 / Стало известно, сколько людей привили центры вакцинации в Киеве и Львове в первый день работы

04.04 / Саудовская Аравия повысила цены на нефть для стран Азии

25.06 / В НАТО решили обсудить вывод американских войск из Германии

10.08 / Пашинян оценил роль ОДКБ в безопасности Армении

05.04 / Euronews – несмотря на жёсткий карантин, Франция остаётся очагом инфекции в Европе

28.05 / Welt – трудности Европы в авиасообщении с Россией — следствие пандемии, а не инцидента в Минске

07.06 / Россия запретила въезд девяти чиновникам Канады, включая министров и начальника разведки

08.02 / Страницу Шмыковой закрыли на сайте Центра Мейерхольда после поддержки акций протеста

21.04 / ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 165 нарушений перемирия. Больше всего – в Донецкой области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика