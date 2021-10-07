 

“Папа в стрип-клубе штаны снимает?”, “Архип явно на китайца похож. Колись, Наташа!” В сети обсуждают новое фото Королевой с сыном

07.10.2021, 10:12, Новости дня
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“Осень. Цвет настроения – красный”, – написала она и добавила хештеги “мама”, “сыночек”, “семья”, “любовь”.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Взрослый парень, а от мамы не от липнет никак. Нет мужского воспитания, мамсик”, – заявила подписчица zoiafateevs.

“А где папу-то потеряли? В каком-то стрип-клубе штаны снимает?” – спросила mmentiukova.

“Архип явно на китайца похож! Колись, Наташа!” – призвала ukleina_sveto4ka.

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.

В сентябре 2021 года Королева призналась, что у нее есть двухлетняя биологическая дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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