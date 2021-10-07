 

Нападение на журналистов “Схем”. Мецгеру вручили подозрение

07.10.2021, 10:12, Новости дня
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Служебному лицу банка вручили подозрение по ч. 1, и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

“Местонахождение еще одного должностного лица банка, в отношении которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается”, – добавили в прокуратуре.

Глава правления “Укрэксимбанка” Евгений Мецгер в Facebook 7 октября сообщил, что получил подозрение по этому делу.

“Правоохранители сегодня в 9.00 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей”, – заявил он.

Мецгер написал, что готов сотрудничать со следствием.

“Глубоко убежден, что свобода слова – это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед [журналистом “Схем”] Кириллом Овсяним и [оператором] Александром Мазуром”, – добавил глава банка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4534641943268470&id=100001681264047

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного з террористической организацией “ДНР”. 

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая. Она удивилась позиции финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована, а дело будет передано в суд.

6 октября правоохранители хотели вручить двум лицам сообщение о подозрении, однако не нашли их в здании “Укрэксимбанка”, говорила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Одно лицо “по состоянию здоровья” покинуло помещение финучреждения “через другой выход”, отмечала она. СМИ сообщали, что кроме Мецгера, подозрения подготовлены пресс-секретарю финучреждения Владимиру Пикалову и главе службы безопасности банка Игорю Тельбизову.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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