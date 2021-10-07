 

49-летний Положинский: Ни одна женщина в моей жизни не дала уверенности, что я хочу видеть ее матерью своих детей

07.10.2021, 10:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У меня были отношения, которые имели шанс перерасти в то, что появится семья, дети. Но одни отношения, наверное, самые продолжительные и болезненные, частично пострадали из-за моей концертной деятельности. Там была ревность к сцене, потому что моя любимая тоже была певицей. Мы прекратили друг друга мучить наконец-то, и певица себя смогла реализовать”, – рассказал он.

По словам артиста, ему никогда не хотелось иметь детей.

“Ни одна женщина в моей жизни не дала мне уверенности, что я хочу видеть ее матерью своих детей, поэтому и не жалею, что у меня нет детей. В принципе, я никогда еще не хотел иметь детей. Не считаю, что если так сложится, что я умру и у меня не будет детей, то это для меня большая проблема”, – заявил Положинский.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Александр Положинский родился в 1972 году в Луцке. Положинский до февраля 2020 года был фронтменом групп “Тартак” и “Був’є”, а с 2019 года по май 2021-го выступал в составе проекта “Ол.Ів.’Є”. 

Сейчас артист проживает в Луцке вместе с матерью. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / “Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру

28.02 / В Измаиле на глазах у прохожих похитили женщину – полиция

10.06 / MSNBC – цикады сорвали вылет самолета с журналистами, собиравшимися освещать визит Байдена в Европу

05.04 / Анонсирован выпуск китайского графического процессора Big Island

29.07 / Газпром исключил владельца судна «Академик Черский» из списка активов

18.03 / “Надо лечиться”. Кадыров отреагировал на слова Байдена о Путине

29.04 / Вилкул докладывал Суркову о результатах парламентских выборов в 2014 году. СМИ опубликовали перехват разговора

02.11 / Эксперт: Штрафы для зарубежных IT-гигантов надо поднять в сотни раз

18.07 / Учеными из Астрахани была создана съедобная пищевая пленка

10.07 / Суд в ЮАР отказался выпустить на свободу экс-президента Зуму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика