49-летний Положинский: Ни одна женщина в моей жизни не дала уверенности, что я хочу видеть ее матерью своих детей

“У меня были отношения, которые имели шанс перерасти в то, что появится семья, дети. Но одни отношения, наверное, самые продолжительные и болезненные, частично пострадали из-за моей концертной деятельности. Там была ревность к сцене, потому что моя любимая тоже была певицей. Мы прекратили друг друга мучить наконец-то, и певица себя смогла реализовать”, – рассказал он.

По словам артиста, ему никогда не хотелось иметь детей.

“Ни одна женщина в моей жизни не дала мне уверенности, что я хочу видеть ее матерью своих детей, поэтому и не жалею, что у меня нет детей. В принципе, я никогда еще не хотел иметь детей. Не считаю, что если так сложится, что я умру и у меня не будет детей, то это для меня большая проблема”, – заявил Положинский.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Александр Положинский родился в 1972 году в Луцке. Положинский до февраля 2020 года был фронтменом групп “Тартак” и “Був’є”, а с 2019 года по май 2021-го выступал в составе проекта “Ол.Ів.’Є”.

Сейчас артист проживает в Луцке вместе с матерью.

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