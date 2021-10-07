 

Седан Toyota Corolla получил специальную версию Nurburgring Edition для рынка Таиланда

07.10.2021, 10:00, Новости дня
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Японский автогигант Toyota намерен выпустить для Тайланда обновленную версию Toyota Corolla.

В названии автомобиля появится приставка Nürburgring Edition. Новая модель отличается аэродинамическим обвесом, боковыми юбками и бамперами. Кроме того, автомобиль получил дополнительный спойлер на крышке багажника. Распознать новую модель также можно по специальному шильдику.

Под капотом новой версии Nürburgring Edition применили гибридную силовую установку с мощностью 138 л.с. Также значится, что модель имеет улучшенный пакет accelerator control box, отражающийся на работе педали газа. Остальные параметры транспортного средства пока остаются неизвестными, как и стоимость автомобиля.



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