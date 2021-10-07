Седан Toyota Corolla получил специальную версию Nurburgring Edition для рынка Таиланда

Японский автогигант Toyota намерен выпустить для Тайланда обновленную версию Toyota Corolla.

В названии автомобиля появится приставка Nürburgring Edition. Новая модель отличается аэродинамическим обвесом, боковыми юбками и бамперами. Кроме того, автомобиль получил дополнительный спойлер на крышке багажника. Распознать новую модель также можно по специальному шильдику.

Под капотом новой версии Nürburgring Edition применили гибридную силовую установку с мощностью 138 л.с. Также значится, что модель имеет улучшенный пакет accelerator control box, отражающийся на работе педали газа. Остальные параметры транспортного средства пока остаются неизвестными, как и стоимость автомобиля.