 

В Украине сделали более 122 тыс. прививок от COVID-19 за сутки

07.10.2021, 8:24, Новости дня
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Первую дозу вакцины получили 59 428 человек, а 62 870 украинцев получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

6 октября прививки делали 914 мобильных бригад, также работали 3038 прививочных пунктов и 351 центр вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 7 360 202 человека, из них получили одну дозу – 7 360 200 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 302 370 прививок”, – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1964902583672837

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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