 

В Минюсте Украины заявили о свадебном буме

07.10.2021, 8:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Брачный бум продолжается. В первый месяц осени в Украине объединили судьбы почти 26,5 тыс. пар. Это практически на 4,5 тысячи больше, чем в прошлом году”, – отметили в посте.

Больше всего браков заключили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской и Запорожской областях.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1289917341429940

Контекст:

В 2020 году в Украине было зарегистрировано 167,9 тыс. браков. Количество бракосочетаний по сравнению с предыдещим годом уменьшилось на 29%, сообщил 14 февраля 2021 года Опендатабот.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / Британский экс-премьер – «Лондон внезапно перестал быть незаменимым мостом между Европой и Америкой»

31.07 / Bild – «это просто машина» — экс-солист Modern Talking не жалеет о сгоревшем на Ибице внедорожнике класса люкс

23.12 / Коммерческая компания начала продажу высококачественных спутниковых снимков

21.08 / В ЦИК Украины заявили, что пока невозможно провести местные выборы в 18 общинах Донецкой и Луганской областей

13.03 / Партия “Слуга народа” создала политсовет и изменила устав

21.04 / Huawei представила свой первый автомобиль

10.01 / СМИ сообщили о снятии с рейса в США сторонников Трампа

04.08 / Украинская модель пожаловалась на избиение на пляже в Турции

13.12 / Зеленский пообещал развивать возобновляемую энергетику в Украине и постепенно отказаться от угля

05.09 / Столтенберг заявил, что Россия и Китай должны вместе с другими странами противодействовать террористам в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика