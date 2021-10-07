В Минюсте Украины заявили о свадебном буме

“Брачный бум продолжается. В первый месяц осени в Украине объединили судьбы почти 26,5 тыс. пар. Это практически на 4,5 тысячи больше, чем в прошлом году”, – отметили в посте.

Больше всего браков заключили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской и Запорожской областях.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1289917341429940

Контекст:

В 2020 году в Украине было зарегистрировано 167,9 тыс. браков. Количество бракосочетаний по сравнению с предыдещим годом уменьшилось на 29%, сообщил 14 февраля 2021 года Опендатабот.

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