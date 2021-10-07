 

Окупанты 6 октября открывали огонь шесть раз – штаб ООС Украины

07.10.2021, 7:32, Новости дня
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“В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз – из подствольных гранатометов. В районе Пивденного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов”, – говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих за прошлые сутки не было.

“На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь и вынудили его прекратить огневую активность”, – добавили в штабе.

С начала суток 7 октября нарушений режима тишины не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1214059615753319

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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