 

Разумков и нардеп Ковальчук устроили перепалку в прямом эфире. Политики выясняли “три периода спикера Рады”

07.10.2021, 1:22, Новости дня
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“Я разделяю период Разумкова на три части: ранний Разумков, Разумков среднего периода и Разумков, которого мы видим сейчас. В его риторике ничего не изменилось. Но Разумков, который был сначала, когда он приезжал ко мне на округ в Ровно, – это были прекрасные времена. Потом был Разумков где-то посередине, когда был закон о земле”, – объяснил Ковальчук. 

Последний период Разумкова, по словам нардепа, связан с отказом спикера поддержать решение СНБО по закрытию каналов из “пула нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука”. По мнению политика, Разумков также притормозил принятие законопроектов о рынке земли и о деолигархизации.

Разумков ответил ему, что в с 2019-го по 2012 год не менялся, и напомнил свои предложения по указанным вопросам.  

“А не Разумков говорил, что нельзя заносить 200 тыс. га земли в одни руки? Что это будет коллапс, за это не проголосует Рада и люди не поймут. И после того, как была предложена та формула, за которую проголосовали, в том числе и я, мы проголосовали землю. […] Если говорить про СНБО, так это не суд. Я по всем санкциям там, где есть граждане Украины, воздерживаюсь или голосую “против”. Нельзя подменять СНБО судами”, – заявил он.

Ковальчук напомнил Разумкову о поправочном спаме при голосовании за законопроекты и отметил, что день работы Верховной Рады обходится украинцам в 3,5 млн грн. 

“Так откажитесь от зарплаты. […] Давайте изменим ваше количество. Вы за это или нет? Завтра придете на фракцию и вас разберут на запчасти [за это], потому что фракция против”, – предложил ему спикер Рады.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют более 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют Стефанчука. Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду. Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о назначении нового спикера на заседании 7 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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