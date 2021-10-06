Швец: Мецгер заявил, что сам в шоке от своего поступка. Такого человека нужно держать подальше от детей, оружия и государственных финансов

Вазон, сброшенный на головы журналистам, собравшимся на акцию протеста под “Укрэксимбанком”, наилучшим образом описывает суть скандала, случившегося у “Радіо Свобода” с государственными банкирами, и его наиболее вероятные последствия. Очень характерно, что это произошло уже после целой серии извинений, в том числе от главного виновника торжества, Евгения Мецгера, главы правления банка. Он даже заявил, что сам в шоке от своего поступка. От кого-кого, но от себя не ожидал.

Совершенно понятно, что человека, который в шоке от собственных поступков, нужно держать подальше от детей, оружия, личного транспорта и государственных финансов. Срок в исправительно-трудовом учреждении за препятствование журналистской деятельности сильно помог бы гражданину Мецгеру навести порядок в мятущейся душе, но на такое счастье надеяться не приходится.

С другой стороны, мы все должны быть искренне признательны приступам неконтролируемой вспыльчивости Евгения Владимировича за предоставленную общественности прекрасную возможность увязать целый ряд сюжетов последнего времени. Так, история о друзьях президента, с которыми Владимир Зеленский делит в офшорах доходы от бизнеса и которые нынче руководят вместе с ним страной, легко прирастает еще двумя именами – Евгения Мецгера и его жены Юлии, которая входит в наблюдательный совет “ПриватБанка”. Эти ребята не только выходцы из родного Кривого Рога и друзья “Квартала 95”, но и владельцы обширной недвижимости за рубежом. За два года новой, родной власти супруги обзавелись двумя квартирами в Турции и по одной в Украине и Испании, на общую сумму больше 11 млн грн. Это, конечно, не шефировские апартаменты на Бейкер-стрит, но тоже ничего так, есть где коротать нескорую старость.

А еще “Укрэксимбанк”, где в буквальном и переносном смысле кидаются в/на журналистов, – главный кредитор любимой игрушки президента: программы “Большое строительство”, которая дает не только погонные метры асфальта, но и заработок большому количеству людей. Не всем одинаковый, конечно. Гложет предчувствие, что мы об этой программе услышим еще много интересного в разделе “Уголовная хроника”.

Опять же, огромное спасибо главе правления “Укрэксимбанка” за просто сказочное привлечение внимания к следующему сюжеты программы “Схемы”, где фигурирует этот банк и какие-то подозрительные клиенты, будто бы со следами, ведущими в ОРДЛО. Расследователи обещают выдать программу уже завтра, и это правильно, нужно ловить волну уникального промоушена.

Как ни крути, а Евгений Мецгер проделал большую общественно важную работу, сумев привлечь внимание прессы и граждан к деятельности безбожно убыточного, но такого жирного госбанка, к агрессивной некомпетентности его руководства, что заставляет окинуть взглядом и прочие такие же конторы и других таких же руководителей. Глубоко дремлющий в Евгении совестливый патриот своей скандальной выходкой сумел передать всему белому свету свою озабоченность кадровой политикой Владимира Зеленского, который пошел сомнительным путем Виктора Андреевича Ющенко и расставил кругом своих чертей. “Вова, остановись!” – как бы крикнул Женя другу. – “Куда же ты нас, убогих, пихаешь!”.

Молчит президент. Летят вазоны. Надвигается второй срок.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора

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