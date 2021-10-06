 

Ярославский рассказал, как дома приготовить закваску для хлеба

06.10.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Закваска готовится две недели. Некоторые готовят семь дней, но тогда она может получиться не такой “сильной”, как двухнедельная. Я готовлю закваску, в которой 80% белой пшеничной муки и 20% ржаной. Хорошо давать именно ту муку, на которой будете делать хлеб. У меня есть хитрость – сушеный изюм. Сушеный на солнце, а не в духовке. С ним закваска заметно быстрее растет. Я добавляю две – три изюминки”, – написал кулинарный эксперт. 

По словам Ярославского, сперва необходимо смешать в стеклянной банке 20 г муки с 20 г воды комнатной температуры, прикрыть все крышкой и оставить на сутки. 

На второй день добавить в закваску еще 20 г муки и 20 г воды, и снова оставить бродить. Спустя 24 часа повторить действие. 

В результате спустя трое суток закваска должна начать пахнуть и подниматься. В нее добавляем 40 г муки, 40 г воды и оставляем еще на 12 часов.

“Запах может быть разным: квашеной капусты, огурцов, кефира и даже химическим”, – отметил эксперт. 

Спустя 12 часов закваска должна вырасти приблизительно вдвое.

“Если она жидкая и не поднимается, скорее всего надо поменять муку, или попробовать еще раз. Так бывает. Удобно делать закваску в высокой баночке, чтобы можно было ставить отметки, насколько закваска растет, а также время, на которое оставили закваску”, – подчеркнул блогер.

Вечером спустя четыре дня необходимо взять 40 г от закваски, добавить к ней 40 г воды и 40 г муки, и оставить бродить на 12 часов, а остатки выбросить. Утром на пятые сутки снова нужно взять 40 г закваски, добавить к ней такое же, как и в предыдущий раз, количество муки и воды, и оставить еще на 12 часов, а вечером повторить действия. 

По словам Ярославского, на шестой день можно проверить, как работает закваска. Для этого нужно смешать 15 г закваски, 75 г муки и 75 г воды.

“Хорошо работающая закваска вырастает в три раза за пять – восемь часов. Но также большое значение имеет температура в квартире. Если дома холодно, процессы замедляются”, – отметил эксперт. 

Спустя восемь суток закваску можно продолжать подкармливать, если она получилась “слабой”. 

“В идеале [смешивать] 10 г закваски, 50 г воды, 50 г муки каждый день. Готовую закваску можно хранить в холодильнике три недели без подкормки. За сутки до приготовления хлеба закваску достаем и два раза кормим: 20 г закваски, 40 г муки, 40 г воды”, – подытожил Ярославский.

View this post on Instagram

Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности “технолог питания”, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Число новых случаев COVID-19 в Украине превысило 9 тыс.

29.04 / Lenovo представила NAS-накопитель на 36 Тб

05.04 / СТРАНА – строгий локдаун в Киеве заканчивается в маршрутке

22.01 / Венгрия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

06.01 / В РФ ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники

27.02 / У потерпевшего по делу Стерненко были следы трех ранений и разорванная ноздря – эксперт-криминолог

02.10 / Украине пообещали рост банкротств и безработицы

22.04 / Эксперт: Доля чешского пива в РФ – капля в море

02.07 / В России начались переводы от компаниий гражданам по номеру телефона

08.08 / Омбудсмен Кузнецова обратилась в прокуратуру после видео с ребенком из волгоградской больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика