Штайнмайер в Украине почтил память жертв Корюковской трагедии 1943 года
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Сопровождал Штайнмайера глава министерства, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.
Чиновники возложили цветы к памятнику жертвам Корюковской трагедии и венок к месту захоронения жертв, посетили Корюковский исторический музей.
Фото: minre.gov.ua
Президент Германии пообщался с украинским и немецким историками относительно трагических событий, произошедших в Корюковке в 1943 году. Также состоялась встреча президента ФРГ с педагогическим коллективом и школьниками Корюковской общеобразовательной школы №1.
Фото: minre.gov.ua
Резников поблагодарил Штайнмайера за последовательную поддержку Украины и отметил, что визит немецкого президента в Корюковку очень важен, так как показывает, “что мир и человеческие жизни – это главные ценности”.
Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом 6 октября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра.
Контекст:
Корюковская трагедия – массовое убийство 6700 жителей села Корюковка (ныне город в Черниговской области Украины), совершенное 1-2 марта 1943 года отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.
Масштабы трагедии – исключительные среди населенных пунктов Украины, СССР и Европы. Число жертв Корюковского убийства в несколько раз превышает белорусскую Хатынь.
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