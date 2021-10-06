 

В Европе усиливается энергетический кризис, промышленные предприятия закрываются из-за рекордных цен на газ – Bloomberg

06.10.2021, 17:02, Новости дня
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Некоторые энергоемкие предприятия временно закрывают производства на фоне почти ежедневных рекордов цен на электроэнергию и газ. Содержание производств становится слишком дорогим, отметили аналитики. 

С приходом зимы, когда европейцы начнут включать обогреватели, кризис усилится. Это заставит руководителей принимать жесткие меры, сообщило агентство.

Немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявил 5 октября о сокращении добычи на 20%, чтобы компенсировать рост цен на газ. Ежегодно эта компания сжигает до 640 гигаватт-часов природного газа. Генеральный директор компании Петр Сингр считает, что нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Если правительство не вмешается, возможна полная остановка производства, добавил он. 

В сентябре североамериканский производитель удобрений CF Industries Holding остановил два завода в Великобритании из-за высоких цен на газ. Австрийская Borealis AG и норвежская химическая компания Yara International ASA также сократили объемы производства, пишет Bloomberg.

Такие меры дойдут и до других отраслей, в частности, сельского хозяйства. Это вызовет изменения цен на продукты питания, сказано в материале.

Рекордные цены на газ и электроэнергию сильнее всего затронули малых и средних промышленников. Профессор экономики ресурсов из Рурского университета в немецком городе Бохум Андреас Лешель сказал, что многие мелкие фирмы в Германии отказались от долгосрочных поставок энергии в начале этого года, а сейчас не могут наверстать упущенное из-за скачка цены на газ.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

“Газпром” 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.  

Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе обновила исторический максимум. Его биржевая стоимость достигла $1976 за 1 тыс. м³.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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