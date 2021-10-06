 

“Как дочка”. Ассия Ахат показала свою невестку – жену 38-летнего старшего сына

06.10.2021, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам певицы, ее сын женился несколько лет назад на грузинке.

“Чудесная девочка, из Батуми. Грузинка. Красивая, милая, воспитанная, образованная, очень добрая. Когда у меня была проблема со спиной, мне было больно вставать, ходить, Лика так заботилась обо мне, что я просто этого даже не ожидала, как дочка. Я ее очень люблю”, – рассказала артистка.

Скриншот: ЖВЛ / YouTube

По словам певицы, ее старший сын окончил Лондонский университет и сейчас работает в украинской маркетинговой компании.

Контекст:

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась в 1965 году в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.

Даниил – сын певицы от первого брака. Он родился, когда артистке было 18 лет. Ассия Ахат рассталась с отцом Даннила вскоре после его рождения. Сейчас певица замужем за украинским бизнесменом Игорем Баленко. У пары есть общий сын Филипп. Он учится в США. Даннил является крестным отцом Филиппа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Королевский двор Испании подтвердил местонахождение Хуана Карлоса I

15.12 / Все обращения граждан, поступившие на Прямую линию с Путиным, поставлены на контроль

30.10 / В МВД рассказали о напавшем на полицейского в Татарстане подростке

31.12 / В Приднестровье оценили шансы нового президента Молдавии на успешный визит в Россию

02.07 / Лукашенко назвал «единственное требование» к России

05.08 / Памфилова получила от Киева гарантии безопасности голосующих на Украине россиян

05.09 / Росприроднадзор сообщил об удручающей картине на предприятиях «Норникеля»

07.09 / Рубль снизился к доллару

30.06 / Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

16.05 / Guardian – враждебная миграционная политика Британии вызывает недовольство ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика