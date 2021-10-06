“Как дочка”. Ассия Ахат показала свою невестку – жену 38-летнего старшего сына

По словам певицы, ее сын женился несколько лет назад на грузинке.

“Чудесная девочка, из Батуми. Грузинка. Красивая, милая, воспитанная, образованная, очень добрая. Когда у меня была проблема со спиной, мне было больно вставать, ходить, Лика так заботилась обо мне, что я просто этого даже не ожидала, как дочка. Я ее очень люблю”, – рассказала артистка.

Скриншот: ЖВЛ / YouTube

По словам певицы, ее старший сын окончил Лондонский университет и сейчас работает в украинской маркетинговой компании.

Контекст:

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась в 1965 году в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.

Даниил – сын певицы от первого брака. Он родился, когда артистке было 18 лет. Ассия Ахат рассталась с отцом Даннила вскоре после его рождения. Сейчас певица замужем за украинским бизнесменом Игорем Баленко. У пары есть общий сын Филипп. Он учится в США. Даннил является крестным отцом Филиппа.

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