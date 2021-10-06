Рябцев о резком росте цен на газ: Проблема в том, что Европа допустила на спотовые рынки огромное количество спекулянтов

“Это махинации спекулянтов, но руки “Газпрома” в том нет. Понятно, они на этом зарабатывают, но тому виной не россияне. Что именно происходит? То, что на выдают за рыночные цены на газ – это ожидание того, что в декабре на свободном рынке в Европе не будет излишка газа. Если же излишек появится, то он может (но не факт) стоить в соответствии с котировками, которые нам показывают – $1976 за 1 тыс. м³. Все контракты которые есть (долгосрочные и среднесрочные), выполняются. И понятно, что торговцы ничего не могут на хабах найти, потому что газ туда не попадает”, – пояснил Рябцев.

Спекуляции могут дорого обойтись Украине, поскольку именно к этим котировкам привязаны внутренние цены.

“Хаб ТТF к нам никакого отношения не имеет. Однако в Украине цена газа, в том числе внутренней добычи, привязана именно к этим спекулятивным котировкам, которые в воображении премьер-министра стали рыночной ценой на газ в Украине. Нам это аукнется тем, что промышленность ляжет – ни одно предприятие не способно покупать газ по такой цене. Теплокоммунэнерго не смогут не менять тарифы на горячее водоснабжение и отопление. Будут все за исключением населения получать газ по 50 грн за м³. Чтобы такое не допускать надо было создать внутренний рынок газа. В Украине должен быть собственный газовый хаб, где обязательно должен продаваться весь газ внутренней добычи. На этом рынке должны быть только поставщики и конечные потребители, никаких спекулянтов и посредников. Это позволит сформировать адекватную цену газа в Украине”, – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что причиной потрясений на рынке стала перепродажа финансовых инструментов, а не самого газ.

“Проблема в спекулянтах. Европа допустила на спотовые рынки огромное количество спекулянтов, которые не являются поставщиками и потребителями. Они просто зарабатывают, перепродавая даже не газ, а финансовые инструменты – фьючерсы и страховки на фьючерсы. И $1900 это не цена газа”, – рассказал эксперт.

По его информации, Еврокомиссия знает о махинациях, но решение примет только в декабре.

“Газпром” в сентябре продавал газ ЕС по средней цене $269,6 за тысячу кубометров. Это не $1400 и $2000. В ЕС видят этот идиотизм. Люксембург обратился в Еврокомиссию с требованием прекратить спекуляции на газовом рынке. И что им ответили? Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос и вынесет решение в декабре. До декабря, пожалуйста, спекулируйте дальше. Самое интересное, что “Газпром” единственный из поставщиков, кто увеличил поставки газа в ЕС на 15% по сравнению с прошлым годом, а все остальные – Нидерланды, Норвегия, Алжир, Катар и другие – по каким-то причинам поставки сократили. А американцы сократили поставки сжиженного газа всемеро. Видимо, для поддержки энергетической безопасности Европы. А кто виноват? Откройте любое европейское издание за исключением тех, что на немецком языке, и вы увидите, что во всем виноват “Газпром”. Единственная его вина в том, что он отказывается бронировать дополнительные объемы сверх контракта”, – резюмировал Рябцев.

Контекст:

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября достигала €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³). Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи. Максимум был зафиксирован в 11.28 по киевскому времени. Позже цена топлива упала до $1700 за 1 тыс. м³.

Биржевая цена газа в Европе превысила отметку $1200 за 1 тыс. м³ 30 сентября. 5 октября стоимость топлива вырастала до $1430 за 1 тыс. м³.

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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