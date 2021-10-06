Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я говорю Путину: “Все окружение считает, что Сечин – твой самый близкий оловянный солдатик. И вдруг за то, что он взял $100 тыс. и посадил к тебе в самолет, ты выкинул его на улицу”

“Игоря я знаю хорошо, потому что в его судьбе сильно поучаствовал. Если отбросить мелочи, то в свое время был очень серьезный конфликт у Путина с Сечиным. Конфликт выразился в том, что Путин его уволил (он был замруководителя администрации)”, – сказал он.

Бывший друг Путина поведал историю конфликта.

“Говорят, что Сечин взял с бизнесменов по $10 тыс. и запихал в президентский самолет. А так как он, по сути, руководил графиком, решал вопросы, то есть был самый близкий человек, несмотря на то, что [Александр] Волошин был руководителем администрации. Вдруг я приезжаю в Кремль. Мне говорят, что Сечина уволили”, – отметил Пугачев.

По его словам, он поинтересовался у Путина, где Сечин.

“Я не хочу разговаривать. В отпуске”. – “На сколько?” – “Навсегда”. Рассказывает мне о причинах. “Просто нельзя же так”. Я говорю: “Конечно, нельзя. Вопрос в другом: все окружение считает, что Сечин – твой самый близкий оловянный солдатик. И вдруг за то, что он взял 100 тыс. – с 10 человек по десяточке – и посадил к тебе в самолет, ты взял и выкинул его на улицу. Как ты думаешь, пойдут ли к тебе остальные? Причем, не факт, что это правда. У тебя есть конкретные доказательства? Они пришли, раскаялись или написали заявление в полицию? Нет. Кто тебе сказал?” – “Люди”. – “Понятно. То есть тебе просто сказали. У меня возникает вопрос: как ты собираешься команду создавать, если ты своего ближайшего [подчиненного] выпулил за три секунды?” – рассказал Пугачев.

Он утверждает, что назвал Путину “это неправильным”, а тот ответил: “Думаешь? Ну ладно, подумаем”.

“Проходит какое-то время, Сечин канул. Никто не знает, где он. Потом проходит недели три – и [Путин] мне говорит: “Ты можешь Игорю позвонить и сказать, пусть выходит? В общем, я подумал… Ты был прав”. И он его вернул”, – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Сечин возглавляет “Роснефть” с 2012 года. Согласно решению совета директоров компании от 22 мая 2020 года, он будет гендиректором еще пять лет.

Сечина называют другом Путина.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—