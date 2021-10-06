“Невероятно красивая”, “Охеренная”. Дорофеева снялась в огромном декольте

Дорофеева сообщила, что открыла для себя в Instagram функцию Reels.

Она позволяет записывать видео длиной до 15 секунд, добавлять к ним музыку и визуальные эффекты. Образ, в котором Дорофеева экспериментировала с Reels, она продемонстрировала на снимках, а сам ролик – только в Stories.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Охеренная”, – заявила подписчица elyarafiyeva.

“Невероятно красивая”, – отметила drfvahub.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

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