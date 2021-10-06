СБУ разоблачила незаконную схему при регистрации техники аграриями. Ее оценили в 30 млн в год

Организаторы схемы получали взятки за внесение в госреестр данных относительно технического состояния сельхозтехники агропредприятий. По предварительным данным, прибыль участников составляла около 30 млн грн в год.

“Должностные лица госучреждения наладили коррупционный механизм получения денег от владельцев агробизнеса. За различные суммы неправомерной выгоды чиновники обещали им выдачу правильных выводов по техосмотру сельскохозяйственных машин. Кроме того, участники схемы гарантировали беспрепятственное внесение технических данных в единый государственный реестр. Для этого они вносили недостоверные сведения в единую электронную информационную систему”, – рассказали правоохранители.

Для передачи взяток организаторы схемы привлекли представителя аффилированной коммерческой структуры.

Правоохранители задержали одного из руководителей госучреждения и посредника во время получения 210 тыс. грн за выдачу и регистрацию 700 выводов.

Открыты уголовные производства по: ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней); ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

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