 

В Винницкой области трое злоумышленников похитили и ограбили мужчину – МВД

06.10.2021, 6:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“29-летний пострадавший обратился в полицию около 14.00. По словам заявителя, когда он ночью возвращался домой, возле него остановился автомобиль Opel Vectra иностранной регистрации, в котором находились трое незнакомых ему мужчин. Угрожая оружием, они силой заставили мужчину сесть к ним в машину, связали ему руки, надели на голову мешок, вывезли за город, где избили и отобрали денежные средства, телефон и другие личные вещи”, – говорится в сообщении.

В ходе расследования полиция задержала трех мужчин в возрасте 20, 23 и 26 лет. В Юхимовке они проживали, находясь на заработках, отметили правоохранители.

“Они привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Во время проведения обыска в их автомобиле полицейские изъяли похищенные личные вещи потерпевшего”, – рассказали в МВД.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Всем трем задержанным уже сообщили о подозрении, суд отправил их под арест на 60 суток, уточнили в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Захарова ответила послу США на слова о численности персонала дипмиссии в России

03.08 / Россия обвинила Швецию в продолжении конфронтационного курса

17.06 / Лидеры РФ и США обсудили ситуацию в Белоруссии

21.12 / На Украине оценили риск ядерного удара со стороны России

01.03 / У телеканала “Прямий” очень серьезные проблемы с объективностью – глава Нацсовета по телерадиовещанию

31.08 / Lenovo впустила первый ноутбук с операционной системой Fedora

01.11 / В Минске задержали более 100 участников Марша против террора – правозащитники

28.02 / В “Слуге народа” не объяснили, кто платит каждый месяц $50 тыс. за услуги американских лоббистов – “Схемы”

16.01 / ЦИК заявил об угрозе обстрелов и терактов на местных выборах в ОРДЛО

16.02 / Путин поручил провести эксперимент с использованием цифровых дубликатов документов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика