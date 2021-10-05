 

В ГБР рассказали, как Украина потеряла $6 млн из-за затонувшего судна

05.10.2021, 23:44, Новости дня
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Правоохранители установили, что на балансе предприятия было большегрузное рыбопромышленное судно, которое принадлежало государству. Корабль в 2016 году передали коммерческой структуре во фрахт без экипажа. По условиям договора, судно должны были застраховать.

В июле 2019 года на рыболовном судне произошел пожар, корабль затонул в территориальных водах Мавритании. В ГБР утверждают, что руководитель госпредприятия недобросовестно выполнил свои обязанности, из-за этого судно не застраховали. Потеряно право на беспрепятственное получение соответствующих страховых компенсаций, сообщило ведомство.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (4250–12750 грн) или без такового.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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