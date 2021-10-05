 

В ЦАР убили трех российских инструкторов из ЧВК Вагнера – СМИ

05.10.2021, 23:44, Новости дня
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Издание уточнило со ссылкой на собственные источники среди местных властей, что засада была устроена бойцами движения 3R, которое входит в коалицию (название состоит из трех французских слов retour, réparation, réhabilitation – возвращение, возмещение, реабилитация).

Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия российской авиаподдержки. На поле боя найдены тела троих российских инструкторов и двоих бойцов 3R.

Издание отмечает, что несколькими днями ранее в результате нападения 3R был ранен солдат миротворческих сил ООН и убит военнослужащий правительственных войск.

Большинство участников 3R – представители народности фулани. Группировку называют одним из наиболее боеспособных вооруженных формирований в ЦАР. В конце 2020 года повстанческая коалиция, в которую входит 3R, пыталась свергнуть президента Фостен-Арканжа Туадеру и не допустить его переизбрания.

Контекст:

В ЦАР с 2012 года продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН. 

В 2018 году в ЦАР прибыл “отряд российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства”. В числе прибывших были пятеро россиян, кадровых военных разведчиков и сотрудники двух частных военных компаний Sewa Security Services и Lobaye Ltd. Большинство экспертов были уверены, что речь идет о так называемой “группе наемников Вагнера”. 

Соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе 2018 года. После этого в городе Беренго создали центр, где российские инструкторы обучали солдат ЦАР “обращаться с оружием и вести боевые действия”.

Антиправительственные силы стремились не допустить переизбрания на второй срок президента Туадеры. Президентские выборы были назначены на 27 декабря 2020 года. Они все же состоялись, и победу одержал Туадера, набрав 53,16% голосов. 30 марта этого года состоялась его инаугурация.

В мае 2021 года Международное французское радио опубликовало расследование, в котором говорилось, что российские наемники, воюющие на стороне правительственной армии в Центральноафриканской Республике, грабят и убивают мирных жителей, а также совершают групповые изнасилования. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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