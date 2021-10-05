 

Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного – штаб ООС

05.10.2021, 20:06, Новости дня
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Оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Трехизбенки. Возле Новотошковского позиции ВСУ обстреливали из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а неподалеку от Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов, отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1213049789187635

В результате обстрела один военнослужащий ООС получил огнестрельное осколочное ранение, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное, рассказали в штабе.

ВСУ стреляли в ответ  и вынудили противника прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС, заключили в командовании.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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