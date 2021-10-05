 

Послы G7 призвали Раду принять закон о СБУ без дальнейших поправок

05.10.2021, 20:06, Новости дня
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“Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дополнительных поправок, – отмечается в заявлении. – Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствующую укреплению безопасности и процветанию Украины”.

The current draft, implemented successfully, provides the basis for transforming the SBU into a modern security service, enhancing * security and prosperity. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 5, 2021

Контекст:

10 марта 2020 года в Раде зарегистрировали законопроект №3196 о реформе СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете законопроект в октябре 2020-го зарегистрировали в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

22 сентября законопроект о реформе СБУ одобрил Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Замглавы парламентского комитета, нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая отмечала, что на рассмотрение Рады документ поступит с 5 октября.

Глава СБУ Иван Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту “критической инфраструктуры”; сохранение “экономических функций” СБУ не предусмотрено.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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