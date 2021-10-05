Ясько после встречи с Саакашвили в тюрьме: Украина завидует, что в Грузии есть такой президент

“Грузии нужно чувствовать себя счастливой, потому что есть такой человек, как Саакашвили. Который на многое может пойти для своего народа. Я очень горжусь им как человеком, который так любит свою страну. Это большая борьба, которую вам нужно выиграть. Борьба за будущее, и я очень хочу, чтобы Михаил Саакашвили скоро вышел на свободу”, – прокомментировала ситуацию украинский политик.

По ее словам, Саакашвили является политическим заключенным и это “недопустимая ситуация”.

“Это очень плохо – то, что произошло с вашим президентом. Нужно с этим бороться. Вам обязательно нужно защищать свое будущее и будущее Михаила. Потому что он человек с большим сердцем и умением делать большие изменения. Мы очень ценим это в Украине и завидуем вам за то, что у вас есть такой президент в Грузии. Он тоже украинский политик и очень хочется, чтобы его тут защищали”, – сказала она журналистам.

Ясько 1 октября опубликовала видео, где она и Саакашвили рассказывают, что “любят друг друга и поддерживают”. Ролик она обнародовала после того, как Саакашвили задержали в Грузии.

Нардеп говорит, что ее отношения с Саакашвили продолжаются уже год. По словам Ясько, она знакома с матерью политика и одним из его сыновей, а сам Саакашвили “не является до сих пор женатым”.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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