 

“Новая почта” запускает собственную авиакомпанию

05.10.2021, 19:14, Новости дня
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Авиакомпания получила название Supernova Airlines. Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании “Новая почта Глобал”.

Рейсы планируют осуществлять из международных аэропортов Борисполь и Львов. Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы.

“Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки”, – пояснил СЕО “Новой почты Глобал” Юрий Беневитский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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