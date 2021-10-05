Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний Рады и внесла вопрос о его отзыве в повестку сессии. Как голосовали в парламенте

В частности, отстранение Разумкова поддержали 200 народных депутатов фракции “Слуга народа”, шестеро воздержалось (Александр Бакумов, Роман Бабий, Дмитрий Гурин, Ольга Коваль, Денис Маслов и Дмитрий Микиша). Еще шестеро нардепов “Слуги народа” проголосовали против такого решения – Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Василий Мокан и Нелли Яковлева.

Кроме того, отстранение Разумкова на два пленарных дня поддержали группы “Партия “За майбутнє” (16 голосов из 22-х), “Довіра” (18 из 20), фракция “Голос” (три из 20) и трое внефракционных нардепов.

В то же время, фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ), “Европейская солидарность” и “Батьківщина” не дали ни одного голоса.

Позже Рада внесла в повестку сессии вопрос отзыва Разумкова с поста спикера.

Согласно данным на сайте парламента, за такое решение проголосовали 246 нардепов (86 – против), из них 211 – от “Слуги народа”. Четверо представителей этой парламентской фракции воздержалось (Бакумов, Бабий, Гурин и Микиша), шестеро – не подержали (Буймистер, Воронько, Дмитрук, Касай, Козак и Яковлева).

Отзыв Разумкова с должностью главы Рады поддержали также 16 нардепов группы “Довіра”, 15 – группы “Партия “За майбутнє” и четверо внефракционных.

Ни одного голоса за решение не дали четыре фракции – ОПЗЖ, “Евросолидарность”, “Батьківщина” и “Голос”.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии “Слуга народа”, замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

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