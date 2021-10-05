В Минцифры Украины исключили возможность массового внесения ложных данных о вакцинации от COVID-19

Выскуб отметил, что данные в электронную систему здравоохранения, которая является источником для COVID-сертификата в “Дії”, вносит врач, который непосредственно вакцинировал против коронавируса.

“Правила формирования цифровых сертификатов очень сложные и тщательные… Понятно, что [данные о вакцинации] может внести только тот врач, который вакцинировал. И каждая запись в электронную систему здравоохранения – она подписывается личной электронной подписью врача. То есть возможность внести пачками или внести не врачом – вообще не существует, – заверил Выскуб. – Поддельный сертификат в “Дії” может появиться только если врач возьмет на себя такую ответственность внести ложные сведения, но это есть преступлением, это наказывается”.

https://www.facebook.com/mintsyfra/videos/1534606743557375/

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”. В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

В Минздраве рассказали, что с начала 2021 года правоохранители открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

—