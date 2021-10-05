В Международном совете букмекеров BGC рассказали, что привлечет инвесторов на украинский рынок

Авторы обращения отмечают, что в случае принятия такой закон решит три главных задачи: будет бороться с незаконными азартными играми онлайн, усовершенствует защиту прав потребителей и даст возможность получить в бюджет дополнительные налоги.

“По нашим оценкам, закон Украины “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” не дал возможности украинскому рынку азартных игр в сети интернет полностью реализовать свой потенциал – в части предложения, конкуренции и налоговых поступлений. Недавно Комиссия по регулированию азартных игр (КРАИЛ) сообщила прессе, что поступления в государственный бюджет за первое полугодие 2021 от легализации азартных игр составили лишь 976 млн грн (около 30,5 млн евро) поступлений от лицензионных платежей. Это намного меньше, чем потенциально рынок азартных игр мог бы сгенерировать при более оптимальном регулировании, которое бы привлекало международных операторов. В то же время, для обеспечения эффективности регулирования необходимо, чтобы оно обеспечивало переход большинства игроков к операторам, получившим локальную лицензию – только так они будут защищены за счет осуществления государственного мониторинга лицензиатов”, – цитирует издание сообщение BGC.

Рынок азартных игр онлайн при благоприятном регулировании может каждый год приносить в бюджет до €96 млн, отмечают в BGC со ссылкой на оценки H2 Gambling Capital.

“Эксперты прогнозируют стремительный рост рынка азартных игр онлайн (ориентировочно на 80%) в следующие пять лет, и соответственно, будут расти и налоговые поступления”, – сказано в заявлении.

В организации позитивно оценили принятый в первом чтении законопроект №2713-д, и назвали его шагом к более благоприятному регулированию.

“Среди прочего, мы поддерживаем введение единой ставки налога на доход от организации и проведения азартных игр для всех видов деятельности – 10%, а также налогообложения таким налогом с первого дня деятельности. Кроме того, члены Совета поддерживают исключение положения по уплате лицензионного платежа в тройном размере до ввода в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга для некоторых видов деятельности, и призывает принять указанные изменения во втором чтении”, – заявили в BGC.

В то же время требование по локализации технических средств онлайн системы организатора азартных игр в Украине остается ключевой преградой для выхода международных операторов на украинский рынок, добавили в Совете.

“Сегодня мы не готовы разместить все свое оборудование в стране и подать заявление на получение лицензии. Поэтому мы призываем народных депутатов Украины проголосовать за альтернативные варианты регулирования, которые сбалансируют интересы операторов (и дадут им стимул получить лицензию) и государства, предоставляя КРАИЛ возможность доступа к необходимым данным по проведению азартных игр, в частности, информации о совершенных ставки и выплаты”, – сказано в документе.

В BGC считают, что оптимальное решение – разрешить размещать оборудование в странах Европейской экономической зоны.

“При этом операторы будут предоставлять КРАИЛ доступ к данным с помощью государственной системы онлайн-мониторинга – в соответствии с лучшими мировыми практиками, распространенными в юрисдикциях с устоявшимся регулированием”, – объяснили предложение в организации.

Авторы обращения считают, что налогообложение выигрышей без учета затрат на получение права участия в азартной игре – несправедливое решение по отношению к игрокам, потому что в таком случае налоги нужно будет платить не только с выигрыша, но и со ставки.

“Налогообложение только настоящих выигрышей – положительной разницы между полученной выплатой и потраченными средствами – будет более справедливым, и позволит направить спрос к лицензированным операторов”, – подчеркнули в BGC.

Интерес членов организации к украинскому рынку азартных игр онлайн не уменьшился и многие из них захотят получить лицензию в стране, если регулирование будет благоприятным, отметил международный директор BGC Пьер Турнье.

“Мы убеждены, что предложенные изменения обеспечили бы им необходимые комфортные условия для выхода на рынок, имеющий большой потенциал для развития”, – отмечается в обращении.

Контекст:

BGC – отраслевое объединение около 100 компаний, которое представляет интересы индустрии азартных игр, включая наземные казино, букмекеров, операторов азартных игр онлайн и их поставщиков.

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. В тот же день в парламенте зарегистрировали постановление об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта “три звезды” и выше, а казино – в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса. В марте 2021 года Кабмин утвердил лицензионные условия в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

15 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2713-д, который снижает налоги для игорного бизнеса. Ставку налога на доход для организаторов онлайн азартных игр хотят снизить с 30% до 10%. Ставку на доход букмекеров – с 18% до 5%, для казино – с 18% до 10%, для выпуска и проведения лотерей также до 10%. Также предполагается, что организаторы игорного бизнеса будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

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