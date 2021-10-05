Шмыгаль рассказал, повлияет ли роспуск набсовета “Нафтогазу” на переговоры Украины с МВФ

“Все эти вещи МВФ, как и остальные наши партнеры, воспринимает абсолютно нормально. Перед решением, которое было принято вчера, мы встречались с номинационным комитетом, куда входят все представители наших иностранных партнеров – пять человек. Все эти вещи являются плановыми и никак не влияют на наши отношения с МВФ”, – подчеркнул премьер.

По его словам, сейчас проходит выбор четырех независимых членов набсовета.

“Когда их выберут, а по планам это ориентировочно середина-конец ноября – будут назначены три представителя государства. Наблюдательный совет будет полномочным, Кабмин устранится от управления. Набсовет назначит постоянное правление, подпишет контракт, компания будет работать дальше”, – продолжил он.

При этом глава Кабмина сказал, что украинское правительство не брало курс на сокращение иностранцев в набсоветах.

“Есть четкие положения в корпоративной реформе: прописано количество независимых членов набсовета, а также сколько представителей может быть от государства. Мы двигаемся так, ничего не менялось. “Независимый” не означает “иностранец”. Например, в наблюдательном совете аэропорта “Борисполь” “независимым” является украинец, председатель этого совета. А говорить могут разное […] Я был бы счастлив как гражданин, если бы у нас была кадровая и профессиональная способность заполнить все наблюдательные советы независимыми членами-украинцами”, – заключил Шмыгаль.

Контекст:

В “Нафтогазі” с весны этого года продолжается кризис. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины “О предотвращении коррупции” и влиял на работу “Нафтогазу” и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета “Нафтогазу”: главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

27 сентября стало известно, что Кабмин уволил членов правления “Нафтогазу” Сергея Перелому и Ярослава Теклюка и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета.

Кабмин своим распоряжением от 29 сентября разрешил главе правления НАК “Нафтогаз України” Витренко назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с набсоветом.

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