 

За комментарии о гибели сотрудника КГБ в Беларуси задержали более 110 человек – правозащитники

05.10.2021, 18:20, Новости дня
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По данным правозащитников, сотрудники КГБ задерживали людей в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (разжигание социальной вражды) Уголовного кодекса Беларуси.

Правозащитники опубликовали фамилии задержанных – их на данный момент 118, но эта цифра постоянно обновляется.

Замминистра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканал ОНТ заявил 3 октября, что более 200 авторов оскорбительных комментариев о гибели сотрудника КГБ установили за сутки. Он назвал комментаторов “негодяями”, пишет “Интерфакс-Запад”.

“Мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать. За сутки только в ОВД обратились более 2 тыс. граждан… Люди выражали соболезнование. Люди просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию – и это абсолютно нормально – по которой мы этих негодяев находили”, – заявил Казакевич. 

Контекст:

О смерти сотрудника КГБ Беларуси 28 сентября сообщала пресс-служба ведомства. Там утверждали, что силовик погиб в одной из квартир, где могли находиться “лица, причастные к террористической деятельности”. Огонь из ружья открыл якобы “особо опасный преступник”.

“Еврорадио” в Telegram-канале cо ссылкой на источники сообщило, что силовики штурмовали квартиру в Минске, им оказали сопротивление. Работники КГБ открыли ответный огонь и убили сотрудника IT-компании EPAM Systems по имени Андрей Зельцер.

На следующий же день силовики начали массовые задержания за комментарии в социальных сетях о перестрелке в Минске.

Находящийся за границей бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что убийство сотрудника КГБ – “это пример того, как надо бороться”. За эти слова против него в Беларуси возбудили очередное уголовное дело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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