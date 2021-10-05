На Тибете нашли следы таинственной цивилизации

Уникальные наскальные рисунки ученые обнаружили во время экспедиции на Тибет. Работы проводились еще четыре года назад, но только недавно исследователи поняли, что нашли на самом деле в районе озера Намцо.

Анализ рисунков показал, что они имеют серьезные отличительные особенности от аналогов, найденных поблизости или в других частях света. Таким образом, мы имеем дело с творчеством неизвестной науке человеческой цивилизации, говорят ученые.

Рисунки точно происходят из доисторического периода. Однако некоторые начертания сильно напоминают китайские иероглифы, которые появились намного позже. Это загадка, над которой еще придется немало поработать, говорят специалисты. Однако найти ответ на возникающие вопросы наверняка хотел бы любой историк.